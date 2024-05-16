新北市勞工局今在亞東科大舉辦校園徵才活動。（王揚傑攝）

新北市勞工局今（16）日在亞東科技大學舉辦今年第7場校園徵才博覽會，亞東科大校長黃茂全、勞工局長陳瑞嘉、青年局長邱兆梅及同學們共同揭開活動序幕，現場共35家知名廠商參與，釋出超過1300個工作機會。經統計，今日徵才活動約有597人參與，投遞履歷385人次，廠商擬錄用173人次，初步媒合率達到44.9％。

陳瑞嘉表示，亞東科技大學長期與新北市合作，每年舉辦校園徵才，從歷屆合作經驗看出，學校長期專注在學生的專業學習，更積極聯結產業面的實習，培養出亞東人的自主性、積極性，讓學生畢業即銜接就業。勞工局的「青年全方位就業計畫」，鼓勵有需要的同學們多加利用。

邱兆梅則介紹青創業務和「青職基地」，期許亞東的同學們未來都能在職場上發光發熱。

勞工局表示，新北市就業服務處將持續辦理徵才活動，後續將於5月21日在台灣藝術大學辦理最後一場校園徵才，另將於6月6日在新北市府6樓大禮堂辦理就業博覽會，歡迎有興趣的民眾及青年朋友前往參加。