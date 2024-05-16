基隆市政府積極推動公益青年電動機車方案，業者表示每天要交80部新車，但民眾領車的速度卻跟不上，造成新車堆滿倉。（張志康攝）

隨著今年3月基隆市政府推出了公益青年就業電動機車2.0方案，迄今已有超過8千人提出申請，但不少議員都接獲民眾反映電動機車的充電椿及換電站不足。同時業者也因為民眾提車的速度不夠快，造成新車累積。基隆市政府表示，將持續督促業者設置充電站。

國民黨議員韓世昱指出，市府積極推動青年公益電動機車方案，固然是好事，但充換電站數量不普及，影響民眾使用電動機車的體驗，更擔心會演成「搶電大作戰」。

以基隆市信義區為例，目前光陽的換電站僅有東信路一處，業者雖然也在信義區公所前新設換電站，但迄今為止還沒有通電無法使用。也有地方民眾痛批，明明住在信義區，但電動機車想要充換電，還得跑到中正區或安樂區才能如願，造成使用上的不便。

另一方面，業者也有苦難言，東信路的業者便表示，目前申辦電動機車的人數多，每天都有80部新車到貨，但車主領車卻得三請四催，配合車主的時間，還往往得忙到凌晨。

民進黨議員鄭文婷表示，她也接到許多民眾反映，表示根本找不到充換電站，如此有車沒電，教民眾怎麼使用？她認為市府推動政策，應從先期規畫、執行到後續維修，包括未來由哪家廠商負責，都該有配套。

民進黨議員吳驊珈也指出，隨著電動機車逐漸交車，市區的機車停車格、充換電站等相關配套，市府都準備好了嗎？如今看來恐怕將形成另一波的市政問題。

對於充換電站不足的質疑，基隆市環保局長馬仲豪16日在議會表示，業者將依交車的速度及數量，布建充換電站，應該能夠滿足消費者的實際需求。基隆市政府發言人呂謦煒則是表示，市府會密切督促業者設置充電站，也希望業者儘速申請，讓車主不用擔心充電問題。