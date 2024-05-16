在外地就學的雲林學子大學或研究所畢業後要回鄉找一分符合理想薪水的工作機會不多，虎尾就業中心以勞動部推出的青年就業獎勵政策鼓勵優秀學子外漂到其他縣市謀職，一位畢業於成大電機系的碩士生王柏鈞因此找到台積電工作。

王柏鈞大學主修數位科技，去年甫從成大電機系畢業，希望回雲林故鄉貢獻所學，卻一直找不到合適、符合心中薪水行情的工作，深感英雄無用武之地。

他到虎尾就業中心登記求職，該中心訪談他的學經歷後，為他開介紹卡給台積電，並介紹他運用「青年跨域就業促進補助」方案，減少在外縣市租屋壓力。王積極向外縣市科技公司投履歷，今年1月進入台積電任職。

王柏鈞說，他就學期間就開始打工，在學期間努力學習，希望畢業後能找到高薪工作，搜尋縣內工作多不符期待，在虎尾就業中心就業服務人員協助下，找到台積電工作，並運用青年跨域就業促進補助降低租屋壓力。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，搬遷及租屋費用對社會新鮮人是一大負擔「青年跨域就業津貼」是針對18歲至29歲或未滿18歲但高中畢業的初次尋職青年，只要經公立就業服務機構推介到離家30公里外地點工作，提供最高2000元「求職交通補助金」、每月最高補助3000元的「異地就業交通補助金」；如有租屋需求，另提供實際房租6成的「租屋補助金」，每月最高補助5000元，另「搬遷補助金」最高3萬元。