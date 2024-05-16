醫師社經地位高，外傳醫師月收入常見1、200萬元，主治醫師平均年收更可能超過800萬，消息曝光後引發醫界熱議，不過醫師公會全國聯合會發表聲明，指出醫師月薪約15萬元、年薪約230萬元。對此，胸腔科醫師蘇一峰認為，此事根本是抹黑醫界，涉嫌散播謠言影響公眾安寧，於是決定向警方報案。

近日有人投書媒體，認為健保費調漲應跟醫師總量管制、高薪收入一併檢討，認為國內醫師薪資長期不透明，「大多數的醫院，醫師的收入高達每月1、200萬元是常見的」、「初探台灣一名主治醫師平均收入相當高，可能在每年800萬元以上」。

對此，蘇一峰在個人臉書發文痛批，此事根本是「公然釋放謠言假訊息抹黑醫界」，且這起謠言足以影響公眾安寧，於是決定依違反《社維法》向警方報案，蘇一峰同時也強調，「只求健保點值正常化」。

許多網友則紛紛回應，「造謠就該告，不然都被動挨打」、「水啦！存心造成對立跟仇恨…什麼鬼心態，告死他！」、「追回傳說中沒拿到的薪水」、「該告就告，讓他本人踹共」、「1個月百萬！？不夠的部分請他補給我」、「幹得好！這篇文章對於改善國人健康以及健保制度毫無幫助，只是挑起對立跟仇恨」。

另外醫師公會全國聯合會也提出勞動部調查數字，2022年7月醫師經常性薪資為15.6萬餘元，2021年8月至2022年7月醫師總薪資為230.2萬元。