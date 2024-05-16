歡慶一周歲！去年5月16日正式開幕、全台首座日系區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」，今（16）日迎接一歲生日慶，現場邀集516名顧客快閃歡唱生日快樂歌！LaLaport台中店自開幕以來人氣居高不下，每逢周末或節慶連假湧入滿滿人潮，估去年締造65億元的亮眼業績，今年業績有機會挑戰80億元。

LaLaport台中店為感謝顧客長期以來的支持與愛護，16日於北館盛大舉行「516 LaLa誕生日」活動，現場邀集516名顧客、在地居民，學校團體等共襄盛舉，一同穿上『LaLaport台中 X Life8聯名紀念T-Shirt』快閃歡唱生日快樂歌，並舉辦『心動出發，愛心遶境LaLaport台中』，大方秀出對LaLaport台中的祝福。

活動現場也加碼抽出6名幸運顧客，贈送Yogibo Disney Hugger抱抱沙發、FUJI小姿足美腿機、Panasonic直立式輕量型無線吸塵器等好禮，與長期喜愛LaLaport台中的顧客分享生日喜悅！

LaLaport台中店歡慶開幕滿一年，即日起至5／20舉辦「1-Festa LaLa誕生日」活動，全館指定店舖單筆滿3,000元送300元，指定家電珠寶店舖；單筆滿1萬送800元（以上每日限量），並祭出開幕以來最多的10個獎項抽獎活動。只要單筆消費每滿3,000元，即可領取抽獎券一張，買越多中獎機率越高，有機會抽中大獎APP會員點數5萬點、Samsung Galaxy S24 Ultra、PROMESSA玫瑰金鑽石頸鍊等精美好禮。

LaLaport台中店致力於成為區域休閒娛樂購物核心，設施內除了匯集物販、餐飲、娛樂等商品之外，也提供滿足顧客日常之所需的各項貼心服務。包含體貼育兒家庭的「mama with LaLaport」、台中市民平日享免費停車、學生享平日晚上6點後機車免費停車等；另外，北館五樓也規劃「市民小舞台」、「LaLa教室」等空間供申請使用，讓在地居民與LaLaport台中一同創造良好互動與嶄新文化，打造出「屬於大家的LaLaport台中」。