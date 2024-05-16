新北市鄰近山區近郊都可能發現台灣藍鵲蹤跡。（新北市動保處提供）

4月至8月是台灣藍鵲繁殖期，新北市動保處陸續接獲民眾通報台灣藍鵲襲擊案件。台灣藍鵲為公告保育類野生動物，攻擊台灣藍鵲恐違反《野生動物保育法》，動保處呼籲民眾經過台灣藍鵲育雛巢區時可戴帽子、撐傘自保或繞道，並避免背對藍鵲，以免遭受鳥襲。

台灣藍鵲是特有種鳥類，喜成群活動，棲息於中、低海拔森林，新北市鄰近山區近郊亦能發現其蹤跡。台灣藍鵲頭至胸部為黑色、嘴喙及腳鮮紅色，全身寶藍，中央尾羽甚長，其他各羽中段黑末段白，經常拖曳著長尾飛行，因此又稱為長尾山娘。

台灣藍鵲有極強的護巢行為，在育雛期間，台灣藍鵲會攻擊進入巢區範圍內的入侵者。台灣藍鵲撫育幼雛時間約5至6周，只要育雛工作結束，鳥就會成群離去。

動保處表示，台灣藍鵲是農業部公告三級保育類野生動物，若將台灣藍鵲的巢、幼雛移除或直接攻擊台灣藍鵲，恐涉及騷擾、虐待、獵捕、宰殺，將違反《野生動物保育法》，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，呼籲民眾避免觸法。

此外，如遇見台灣藍鵲幼雛落巢，先不急著將鳥帶走，要先判斷是學飛的幼鳥還是沒有行動能力的落巢雛鳥，外觀是否有明顯的外傷，親鳥是否在旁邊，然後再採取相應的援助措施，這才是對幼雛最好的幫助方式。

動保處表示，新北市地域廣闊，擁有多樣的棲息地，孕育了豐富多樣的生物，除了飛翔優雅的台灣藍鵲外，還有許多瀕臨絕種的珍貴鳥類棲息於此，例如坪林的黃魚鴞、三峽的八色鳥及板橋的彩鷸。

為維護野生動物的生態，除呼籲禁止騷擾野生動物，在觀察野生動物時，請注意野生動物保育法的相關規定，務必遵守法律，切勿為了拍攝動物的特寫畫面，而以不法方式誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法。