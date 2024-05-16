台北地院15日持續開庭審理新竹市長高虹安助理費案，律師蘇奕全昨天也前往旁聽，16日並在臉書發文表達自己的見解，認為全案癥結點還是圍繞在薪水加班費的捐贈主觀意思，辦公室零用金的性質與支用項目，依照證據的帳目核對當初的狀況。

蘇奕全今天針對高虹安助理費案發文表示，矚目案件是司法的抽查體檢，他自己也會在時間精神允許下，自主參與這樣的事件，而昨日的庭期主要是在交互詰問證人，癥結點還是圍繞在薪水加班費的捐贈主觀意思，辦公室零用金的性質與支用項目，依照證據的帳目核對當初的狀況。

他說，其實撇開冗長瑣碎的逐筆對帳過程，證人陳述自願捐贈的事實相當明確，此處沒有任何外力干涉不當壓迫，似與外界謠傳顯有不同，此外辦公室零用金的性質也能從證人證述中得到還原，辦公室零用金的性質應該是公用。

蘇奕全指出，雖然帳目有列部分委員支付代墊款項，但也無礙於零用金之使用範圍是在支應辦公室運作有關的公用性質，此與委員個人可以私自使用還是不同，證人此處有強調記帳之所以記代墊款的用意就是在清楚區別，而這裡確實也能還原事實真相。

辯方律師亦出示1段吳達偉和黃惠玟於109年8月間之Line對話紀錄，當時吳達偉因看到李慶華助理費案時事，而向黃惠玟請教辦公室零用金是否有疑慮，黃惠玟回答「只要辦公室提得出單據清清楚楚，就不會有問題」、「若還回來的錢，是供到辦公室支用，那就沒有問題」，更表示助理捐錢成立零用金制度是立法院歷史共業。

對此吳達偉表示「黃惠玟說只要辦公室提得出單據，就沒有貪汙問題」，由於相對於高虹安、吳達偉、王郁文，黃惠玟的立法院資歷顯然較深，該零用金制度亦是由她引進、保管款項、支出，若黃惠玟以其經驗表達制度運作合法，確實可獲得其他同事信任。

最後，各證人所言大致相同，事實應該就是如同各證人所述，司法程序即便要花費大量時間精神，但經過仔細的比對辯論，真相總會水落石出。

在過往助理費詐領相關案件中，如被告有額外支出私聘助理的費用，支出對象的工作內容和民代職務相關，一般在法律見解是可以證明被告無不法所有意圖，所以無論是蔡維庭或李忠庭，只要確實執行國會工作也收到高虹安支付額外酬勞，對高虹安案情有正向發展，期待此案能在最真實的事實下，開啟司法的新頁，成為畫時代的指標。