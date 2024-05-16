端午節將在下個月來到，為了讓弱勢家庭能夠安心過節，新北市新莊區公所結合農業部農糧署響應新北好日子愛心大平台，將在本周六舉辦「端午愛心米 幸福龍送你」關懷弱勢白米發放活動，預計近萬戶弱勢家庭受惠。

本次白米發放活動在18日上午9點到下午2點，分別於新莊區公所、福營行政中心2地舉辦，對象為新莊今年度列冊的低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、身心障礙生活補助、弱勢兒少等五大津貼家戶，每戶發放白米5公斤1包。

農業部農糧署也響應新北市好日子愛心大平台，提供近期產製的新鮮食米，因包裝上均有透氣孔須避免受潮，且保存期限為2至3個月，短期內如未能食用完畢，應冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。農糧署也提醒，活動發送的食米屬於政府公糧，不得轉售及轉贈。

新莊區長朱思戎表示，本活動期望透過一份愛心米，在端午節前夕送給民眾最大的溫暖，讓家家戶戶傳米香，將佳節氛圍傳遍大街小巷。這次活動也感謝國軍弟兄全力支援，將會與公所人員一起協助弱勢民眾搬運白米，讓活動能夠圓滿順利，也展現親民愛民的精神。