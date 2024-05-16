崇越今年第一季合併營收119.3億元，稅後純益7.75億元，季增22.3％、年增4.7％，每股稅後純益（EPS）4.11元，獲利創歷史同期新高。

崇越表示，第一季毛利率14.1％，季增1.1個百分點，年增2.12個百分點，是近年來新高。

崇越解釋，受惠環保工程接案連連，客戶包含新加坡，越南、馬來西亞的半導體廠、電子廠等高科技業者，近期亦有日本廠商接洽，期借助崇越的環保工程經驗、技術，將純廢水處理、無塵室、機電空調等成功經驗複製到海外其他地區。

由於半導體產能復甦，帶動矽晶圓、光阻、石英、晶圓載具等半導體材料拉貨走強，崇越3月矽晶圓海外出貨已有明顯成長，並持續依照LTA合約出貨。

崇越4月營收更創下單月營收新高，達46.8億元，月增13.1％、年增18.5％。隨著海外客戶新廠產能開出，今年營運可望再添動能。

因應台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增，關係企業崇越石英投資15億元擴建三廠，嘉義朴子新廠上月落成，目前正在進行PCN製品變更通知，並加緊驗證評估作業，預計2025年初開始量產貢獻營收，年產能可望成長五成。

在AI掀起的浪潮下，封測大廠也卡位擴充先進封裝產能，崇越科技亦積極切入並開發新材料，引進底部填充劑（Underfill）、離形膜、3D IC晶片堆疊金屬細線路接合技術、高頻寬記憶體（HBM）封裝應用的膠材等，切入CoWoS材料市場，將帶來新的成長動能。