Netflix熱門夯劇《柏捷頓家族：名門韻事》第三季即將上映，在劇中飾演知性關鍵角色的尼可拉（Nicola Coughlan）將會有吃重演出，從劇中女配角熬成女主角，近日她與戲中搭檔對手戲的Luke Newton出席世界首映會，身穿白色結構剪裁禮服搭配蕭邦（CHOPARD）珠寶，風華絕代，展現一線女星的氣勢。

由尼可拉飾演的潘妮若碧外型並不討喜，常是社交派對被忽略的「壁花」，但她擁有觀察力敏銳加上妙筆生花的文采，是隱身上流社會的暢銷小報女作家，執筆揭露上流社會名門韻事，且有深刻的見解，直到第三季她才終於冒出頭，Netflix前導片更以「壁花也會綻放」為主題，預告她將在第三季躍升女主角，十分勵志。

與尼可拉演出對手戲的Luke Newton佩戴蕭邦腕表出席世界首映會。（圖／CHOPARD提供）

尼可拉佩戴兩只蕭邦的祖母綠戒指，靈感源自她在劇中身穿一襲綠色禮服出席社交派對，贏得在場男士的讚歎和女人羨慕的眼光，也讓心儀的情郎對她另眼相看，別具意義。

蕭邦祖母綠耳環。（圖／CHOPARD提供）