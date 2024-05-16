「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，涉嫌幫主嫌林耿宏搬錢藏匿的「IMBA直銷團隊」幹部林敬智，因案在押，日前打悲情牌，指他家境不佳，要照顧生病的母親，且不通外文，無資力逃亡，聲請具保停押，台北地院裁定林敬智以100萬元交保，限制住居，並限制出境出海8個月。

北檢偵辦「ACE王牌交易所」勾結詐團詐騙案，認定交易所2任負責人潘奕彰、律師王晨桓涉勾結詐團主嫌林耿宏等人，自2019年起以虛擬幣詐騙1200人近8億元、另洗錢22億多元，4月26日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴潘、王等32人，全案移審後，北院裁定潘奕彰、林耿宏、共犯林敬智等人羈押。

檢方認定，林敬智是主嫌林耿宏所組「IMBA直銷團隊」的幹部，負責向業務員收款、發幣 等工作，亦受林耿宏指示下搬運詐騙現金，在雙北市等處藏匿不法所得。

林敬智日前向北院聲請交保停押，指他未有逃亡紀錄，出國次數極少，亦不通外語，無資力逃亡國外，他與父母同住，家中經濟狀況不佳，除他需打工貼補家用外，僅得依靠父親駕駛計程車賺取家用，目前母親身體不佳，他為協助照料母親，無逃亡可能。

林敬智聲稱，他只是領取固定薪水，並未從工作中獲取任何佣金或對經手項目抽成或如其他人賺取暴利情形，且他並未實際接觸被害人，亦無資力獲取虛擬貨幣轉售他人，因此並無羈押之必要。

合議庭認為，依據檢方起訴證據，初步認定林男涉嫌重大，由於本案被害人數多達1200人，詐騙金額近8億元，倘若成罪，未來刑責可能甚重，亦有高額刑事沒收及民事求償責任，主觀上恐有強烈之逃亡動機，有事實足認被告有逃亡、反覆實施詐欺取財犯罪之虞，具有羈押原因。

不過，合議庭考量林自偵查中執行羈押至今已有一段時日，檢察官取證亦到一定程度，給予重金交保限制出境出海、限制住居，應足產生相當之拘束力，可作為羈押之替代手段，以確保本案後續審判或執行程序之進行。因此裁定林敬智交保100萬元，停止羈押，限制住居，並限制出境、出海8月。