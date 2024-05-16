馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）本周與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）會面後，在臉書發文，不料貼文被臉書刪除。經馬國政府致函投訴後，臉書母公司Meta恢復安華該貼文，稱這些貼文此前被錯誤刪除。

安華13日起，對卡達展開3天的正式訪問。他14日在臉書發文說，13日會見哈尼雅率領的代表團，重申馬國對哈瑪斯的支持。這是以哈去年10月7日爆發激烈衝突以來，安華首次與哈瑪斯高層舉行會談。

此前，Meta刪除了《當今大馬》和《陽光日報》等馬國媒體在社媒上載的有關安華14日在卡達會見哈尼雅的貼文，網媒Malaysia Gazette的臉書賬號則被Meta封鎖。

馬國政府發言人15日在記者會上受詢時說，馬國通訊及多媒體委員會已致函Meta，要求Meta針對撤下相關貼文作出解釋。發言人譴責Meta刪除媒體發布新聞的行為，「更何況這是首相官訪卡達的報導」。

Meta發言人在回覆路透的電郵中稱，相關貼文是被錯誤刪除，現已恢復。Meta說不會故意壓制臉書上的聲音，並指臉書限制挺巴內容的說法「沒有事實根據」。