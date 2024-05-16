保障行人安全，台中市寬度20米以上道路逾9成都設有人行道，但議員指出，全市15米以下道路多達5832條，設有人行道的比例不到3成，且市府近3年來新設人行道僅5處為15米以下道路，要求針對目前無人行道路段積極研擬設置，確實保障市民行走安全。

台中市建設局長陳大田指出，全市20米以上道路有523條，其中設有人行道者495條、占比達94.65％；若以市區道路總長2877公里計算，人行道總長度達1931公里，目前已針對人行道設置情形盤點規畫出10處潛力路網，將加強設置。

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁，16日在議會都發建設水利業務質詢指出，原台中市區的8個行政區因開發早，普遍缺乏人行道，以10至15米寬的道路共1536調來說，僅526條設有人行道、占比3成4，10米以下道路4296條僅107條有人行道、比例才2.4％。

陳俞融舉北區永興街為例，她並拿出日前拍攝的照片，圖片中兩名小孩牽手走在永興街的車流縫隙中，看來相當危險，陳俞融強調，永興街雖是15米以下道路，但車流量相當大且未設置人行道，民眾走在路上只能緊靠路側，幾乎是與汽機車爭道，甚至只要一個不留意就可能與車輛發生碰撞。

張芬郁則以大里區新仁橋、日新橋為例說，這兩處橋梁也缺乏人行空間，經會勘將以外掛橋面方式處理，但單單新仁橋就需要經費4000多萬，市府只說沒經費。謝家宜則說，立法院4月16日三讀通過《行人交通安全設施條例》，市府因應未來條例施行，應提前調查全市步行環境，並針對行人空間欠缺或不足的情況改善。

陳大田強調，台中市全市人行空間規畫在六都排名前段班，15至20米道路的人行道建置率達88％；因汽機車數量越來越多，道路必須要保持一定寬度供車輛會車，建設局目前針對10米以下道路研擬透過道路設計手段增設實體、標線人行道空間，每年並以增設25公里人行道為目標，預計經費約需5、6億元。