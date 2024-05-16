大陸電動車削價競爭激烈，讓消費者撿到了低價車，但電動車保費卻貴參參，比傳統燃油車還貴，不少車主大喊吃不消。陸媒指出，小米SU7電動車保費比瑪莎拉蒂油車還貴，業內指出，如果以相同車價的保費比例來看，新能源車的車險將近是燃油車的2倍，車主掏了很多錢，保險行業卻苦不堪言。

上觀新聞報導，小米SU7電動車基本款售價僅21.59萬元（人民幣，下同，約台幣96萬元），每年保費卻要7000到8000元（約台幣3.1萬元到3.5萬元），而瑪莎拉蒂（Maserati）燃油車售價68萬（約台幣302萬元），首年保費只要6000元（約台幣2.6萬元）。

目前大陸的車險市場，似乎陷入了「車主買貴，保司賣虧」的怪現象，新能源車及傳統燃油車的售價和車險保費的嚴重倒掛，新能源車主長期「投保貴、續保難」。

新能源車的車險貴，是產業共識。「螞蟻保」車險新能源車業務負責人張怡文表示，如果以相同車價的保費比例來看，新能源車的車險將近是燃油車的2倍。

今年以來，許多新能源車主反映保費上漲明顯，即便是沒有出險，續保保費也出現小幅上調，一旦出過險，保費更漲了近2倍。數據顯示，2023年新能源汽車車均保費超過4000元，燃油車平均保費僅2000多元。

保費收那麼高，保險公司是不是賺得盆滿缽滿？張怡文說，「實際情形是，車主掏了很多錢，保險行業卻苦不堪言」，新能源車險的綜合成本每年都在攀升，三家頭部車險保司，2023年的新能源車業務基本上虧損5%至10%，好在燃油車業務量很大，整體車險業務還在賺錢。

申萬宏源報告也顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車險業務處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。

為了擺脫「車主買貴，保司賣虧」的局面，許多車企也開始跨足車險市場。例如比亞迪、蔚來、小鵬、理想等紛紛設立或收購保險仲介牌照，比亞迪有信心，在相同條件下，比亞迪財險對自家新車的車險會降低一些。