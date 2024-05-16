若住家附近有大眾交通工具或是重要交通道路，恐會遇到長時間的噪音問題，因此在買房子前最好慎重考慮相關問題。一位鄉民就好奇，若在相同條件下，房子附近有高鐵、捷運、國道還是火車會比較吵，瞬間引起討論。

鄉民「BKD858」今（16）日在PTT房屋板表示，日前曾到親戚位於竹北高鐵沿線旁的房子居住，明明樓高已經在15層以上，但高鐵的噪音還是從早到晚不間斷的轟轟叫，即使門窗緊閉還是很大聲，住一次而已就有種精神耗弱的感覺。

不少人看完後都有共鳴，透露「老婆老家在鄉下，高鐵距離500M還是都聽得到」、「之前在朋友家聽過，真的超大聲」、「不只大聲噪音，震動跟低頻更惱人」、「其實不只高鐵，很多軌道類的都有類似狀況」。

有網友好奇，若是在相距100公尺、正面無遮擋的情況下，高鐵、捷運、國道或火車哪一個的吵雜聲讓大家最受不了，其他人則指出「秒選國道，尤其大車的噪音真的很嚴重」、「國道或快速道路，因為軌道至少有規律，但這種半夜也會很吵」、「國道或省道一定最吵，而且是24小時吵不停」、「光是車流量大的平面道路就很煩了，絕對不要住國道附近」。

也有人說「你家樓上壞鄰居最吵，真心不騙」、「半夜屁孩炸街最吵」、「宮廟附近、有戶外座椅的咖啡廳、蝦皮店到店」、「不推薦離公園太近，很早就會有人運動」、「機場附近也很吵啊」。