就讀於美國最負盛名大學之一的兩位高材生兄弟利用以太坊（Ethereum）每12秒出塊一次的機制，透過插單獲得了價值2500萬美元（約新台幣8億元）的加密貨幣交易手續費，法院裁判時認定為24歲的安東（Anton Peraire-Bueno）和28歲的詹姆斯（James Peraire-Bueno）被控犯有電匯欺詐（wire fraud）和洗錢罪。美國司法部表示，這起搶案判決尚為首例，檢察官還指出，這兩人曾在麻省理工學院（MIT）接受教育，並於2023年4月實施了這起「行動」。

副總檢察長莫納科（Lisa Monaco）表示：「這對兄弟透過他們策劃數月並在幾秒鐘內執行的技術複雜、尖端的計劃竊取了2500萬美元的以太坊加密貨幣。」

她補充說，美國國稅局（IRS）的幹員在破獲這起「首例電匯詐欺和洗錢計畫」中發揮了關鍵作用。檢察官指控兩人利用在「世界上最負盛名的大學之一」學到的高度專業技能來利用以太坊的交易驗證流程。

根據起訴書，兄弟倆學習數學和電腦科學，並都就讀於麻省理工學院。美國檢察官威廉斯（Damian Williams）週三（15日）的一份聲明中表示，「被告的計劃對區塊鏈的完整性提出了質疑」，指的是記錄加密貨幣支付的分散式賬本（decentralized ledger）。

兄弟倆透過以太坊每12秒出塊的機制，以及MEV-BOOST這個由以太坊驗證者（validators）運行的開源中介軟體，來插單別人某一筆大額交易，然後變更交易以獲取加密貨幣手續費，被插單的那一筆交易金額越大，那插單後的新交易能賺取的交易手續費來套利，在幣圈術語中，這被稱之為搶先交易（Front-Running attack），通常必須鎖定非常大額的交易才有利可圖。

法官將這樣這起案例判為犯罪行為，調查人員將這一過程稱之為「漏洞」（Exploit），執行僅需幾秒鐘。官員表示，當以太坊官方代表聯繫上時，兄弟倆拒絕歸還資金，並採取措施洗錢和隱藏所得收益。檢察官指出，這是首次對這種「新穎」的詐欺形式提出刑事指控，如果罪名成立，他們每人將面臨20多年的有期徒刑。