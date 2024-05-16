曾獲得第57屆金鐘獎特別貢獻獎得主、資深電視製作人陳君天，昨(15)下午驚傳病逝，享耆壽92歲。兒子陳心人在國外出差痛心證實。而資深藝人侯麗芳昨午先得知恩師，因白血球過高、心臟不適，和友人送他進加護病房過程，陳就已離世。侯麗芳接受《中時新聞網》電訪時泣不成聲。另陳的遺言曝光。

獨/金鐘製作人向愛徒預告「我要走了」 侯麗芳爆哭恩師「生前遺言」

陳君天近年健康亮紅燈，不僅心臟開過刀、髖關節不好，侯麗芳表示，「腳看醫生但都沒有好，加上體型較胖不能運動，腿部壓力更大，每年都會聚會吃飯，今年初則是最後一次見面」。

侯麗芳曝早年與陳君天合作點滴。(游定剛拍攝)

侯麗芳早年出道，民國六十七年進入電視台，主持的《周五大家見》製作人就是陳君天，開播大半年後，侯麗芳才結婚，「我連渡蜜月，陳規定三天就要回來，進錄音室跟他剪片、配旁白，後來陳製作國內首個性教育節目《人之初》、系列社教節目都找我主持」。

侯麗芳(圖左)透露恩師陳君天「生前遺願」。(侯麗芳提供)

而陳君天從民國106年起，在國父紀念館前廣場，製作的《我愛中華民國》、《我愛國旗》等金曲演唱會，皆指定侯麗芳主持。侯麗芳淚曝恩師生前遺願，「大家都很愛國，陳曾說過，『他一輩子誓死捍衛中華民國』，陳製作的《一寸山河》就要讓國人知道，祖先是如何捍衛中華民國，才有今天的生活」。

陳君天(圖前)工作態度追求完美。(資料照)

陳君天將一生奉獻給電視製作，由於他製作節目求新求變、工作態度嚴謹且追求完美。侯麗芳難過地說，「走了對他是一種解脫，臨走前，他告訴愛徒小崇『我要走了，我走得很勇敢』，並請家人為他拍下最後一張照」。親友全爆哭。

陳君天工作態度追求完美。(資料照)

訪問最後，侯麗芳爆哭地說，「陳大哥勇敢的在天上，做一個勇敢、快樂的鬥士，我們永遠懷念你」。

陳君天一生奉獻給電視製作。(侯麗芳提供)

事實上，陳君天在80年代，製作的節目炙手可熱，他曾和「最美麗的主持人」白嘉莉、鄧麗君等人合作，2022年他獲得金鐘57「特別貢獻獎」，如今撒手人寰，當年畫面只能成為追憶。