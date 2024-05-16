根據財政部統計，到今年5月10日國債鐘，每人債務負擔27.4萬元，創歷史新高，也較去年同期多2000元，財政部部長莊翠雲表示，國債鐘通常上半年會比較高，5、6月有大筆稅款近來，就會降下來。
莊翠雲到立法院財政委員會備詢，立委李彥秀提到國債鐘逐步提高的問題，並且表示行政院長陳建仁提到，台灣的財政愈來愈好，但是國債鐘5月10日攀上歷史新高。
莊翠雲表示，基本上是變動性，所得稅入帳後可以陸續還債，國債鐘每人債務負擔會逐步趨緩，但實際債務比率只有26.5％，已經是較低的水準了。
根據財政部統計，到今年5月10日國債鐘，每人債務負擔27.4萬元，創歷史新高，也較去年同期多2000元，財政部部長莊翠雲表示，國債鐘通常上半年會比較高，5、6月有大筆稅款近來，就會降下來。
莊翠雲到立法院財政委員會備詢，立委李彥秀提到國債鐘逐步提高的問題，並且表示行政院長陳建仁提到，台灣的財政愈來愈好，但是國債鐘5月10日攀上歷史新高。
莊翠雲表示，基本上是變動性，所得稅入帳後可以陸續還債，國債鐘每人債務負擔會逐步趨緩，但實際債務比率只有26.5％，已經是較低的水準了。
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