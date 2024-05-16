金門地區今（16）日受東北季風影響，平均風速達5－6級，不過海上風浪過大，甚至偶爾出現8－9級強陣風，導致小三通泉州石井往返金門水頭航線停航；明(17)日東北季風減弱，19日前天氣晴朗平穩變化小，大多都是晴時多雲的好天氣，金門植物園的鐵炮百合花也已盛開，週末假日不妨把握好天氣出外走走，因為下週一（20日）開始，受到鋒面靠近影響，金門各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，民眾出門請備好雨具。

金門氣象站指出，本週前半段（16－19日）天氣變化小，大多都是晴時多雲的好天氣。白天靠近中午的時候都會明顯的偏熱，在雲量少的時候，局部地區的高溫會很可觀，提醒大家，外出時要開始留意防曬與補充水分。

此外，下週一（20日）開始，金門地區受到鋒面靠近的影響，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，請民眾出門要備好雨具。時間許可的話，稍微看一下雷達回波，可以更即時的掌握是否會下雨。