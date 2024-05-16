新加坡前外交官涉嫌在日本公共澡堂偷拍13歲少年裸照，東京警方正尋求新加坡駐日本大使館的協助，傳喚他回東京接受偵訊。

綜合外媒報道，一名55歲的新加坡駐日本大使館前外交官被指控在2月27日晚上，於東京港區的一個公共澡堂內，偷拍一名13歲少年裸體。被發現後，澡堂職員報警。這名前外交官接受了警員質詢，但拒絕隨警員回警察局。

應少年父母要求，外交官當場刪除了少年的照片，但警方在偷拍者手機中發現另外700多張照片，看來也是在更衣室內偷拍的男子裸照。他坦承此前曾在其他公共澡堂偷拍，手機中的照片是事發當天前6個月內拍攝的。

據了解，該名外交官被調到日本有一年多，負責使館內的行政工作。外交部發言人（15日）回應稱，新加坡駐東京大使館正與日本當局合作協助調查。「外交部非常重視這些指控，目前正在進行內部調查。」

該名外交官被調到日本有一年多，負責使館內的行政工作。外交部發言人周三（15日）回應稱，新加坡駐東京大使館正與日本當局合作協助調查。「外交部非常重視這些指控，目前正在進行內部調查。」