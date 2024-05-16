彰化1位60歲陳姓婦人喜歡每餐吃吐司配豆腐乳，近一個月來突然變得說話顛三倒四、眼神呆滯，家人都以為是老化或失智引起，原本不以意，直到婦人因吃不下，變得瘦骨嶙峋，才帶她就醫，檢查發現低血鈉，再進一步檢查竟是因長期營養不均衡，導致維生素B1缺乏，引起腦部病變「魏尼凱氏腦病」。

為避免維生素B1缺乏，營養師施璐筠說，每日應均衡攝食6大類食物，減少精緻食物，三餐以全穀雜糧為主食，並養成天天攝取5蔬果的飲食習慣。（葉靜美攝）

陳婦日前由家人帶到衛福部彰化醫院就診，原本希望可以打營養劑，經院方初步生化檢驗，顯示血中鈉離子過低，後因電解質異常轉到腎臟內科，經施以高劑量維生素B1的針劑注射，慢慢回復正常，彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，陳婦部分腦細胞受損後無法恢復，反應有比較遲鈍一點，如果再延遲就醫，就越難回復。

當長者神智或情緒出現混亂時，常被兒女視為失智或正常老化，彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺提醒，原因可能是其他病症，延誤就醫，恐造成難以挽回的後果。（葉靜美攝）

張淑鈺表示，低血鈉不是一種病，而是許多不同疾病的表徵，陳婦經過電腦斷層等檢測，排除腦中風、水腦等各種病因及心理因素後，確診為維生素B1缺乏。臨床上，因為酒精會降低維生素B1的吸收，酒癮者最易患上維生素B1缺乏，而營養吸收障礙或偏食導致營養不均者也可能發生。

張淑鈺指出，維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏，常導致能量的利用受阻，而大腦是身體中最需要能量的器官，因此常以腦病變表現，造成神智不清、疲累等狀態，其他，可能造成末稍神經炎，也可能影響腸胃，導致食慾喪失、消化不良等。

當長者神智或情緒出現混亂時，常被兒女視為失智或正常老化，張淑鈺提醒，原因可能是其他病症，延誤就醫，恐造成難以挽回的後果。

為避免維生素B1缺乏，營養師施璐筠說，每日應均衡攝食全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類、油脂類等6大類食物，減少精緻食物，三餐以全穀雜糧為主食，並養成天天攝取5蔬果的飲食習慣。