南投縣議員宋懷琳16日在縣政總質詢說，南投會展中心幾乎只舉行跨年晚會及燈會，每年約三分之二時間閒置，彷彿蚊子館。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員宋懷琳16日在縣政總質詢指出，南投會展中心每年幾乎只有舉行跨年晚會及燈會，大部分時間閒置，幾乎可以說是蚊子館！南投縣建設處解釋，不只跨年及燈會，有151天出租使用，年收入80多萬元，現在和文化局研議，讓會展中心作為藝文展演地點，提升使用率。

宋懷琳說，南投會展中心位在南投市、中興新村交界，地理位置相當好，靠近市區，2014年年底落成啟用迄今，幾乎每年縣府只在這裡舉行跨年晚會及南投燈會，去年一整年，會展中心卻有三分之二時間閒置，相當可惜，幾乎可以說是蚊子館！

南投縣建設處長張洲滄解釋，南投會展中心去年有151天出租使用，租金收入80多萬元，教育處也在那裡舉行20多天的地震防災教育研習會，縣府大型活動如跨年晚會和燈會，都在會展中心舉辦，現在也和文化局研議，讓會展中心也具有美術館功能。

宋懷琳進一步指出，縣府文化局所屬的虎山藝術館，去年平均每月看展人數800多人，是不是地點太過偏遠？還是宣傳不夠？要縣府各局處不要單打獨鬥，應該跨局處合作，建議文化局舉行的藝文活動，應該請新聞及行政處幫忙宣傳，或邀藝術家到南投會展中心辦展覽，提升會展中心的使用率。

文化局長林榮森也贊同，虎山藝術館確實地點比較偏遠一點，所以看展的人潮比較少，效益比較不好，所以將文化中心列為主展館，虎山藝術館視為第二場館，縣長許淑華也計畫興建縣立美術館，南投會展中心旁腹地是適合地點之一，若讓南投會展中心具有美術館功能，也能養成觀眾到會展中心參加藝文活動的習慣。