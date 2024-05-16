台南農改場場長羅正宗（左一）向立委郭國文（左二）說明稻穗染病狀況。（寶智華攝）

台南市新市、官田等7個區陸續傳出稻熱病災情，立委郭國文16日邀農政單位、農保基金與農民座談並實勘稻作受損狀況，受損稻農最快可於8月初獲得保險理賠。

官田區南廍里里長李榮吉指出，南廍里地區約有2、30公頃種植「台南1號」一期稻作，近日紛傳感染稻熱病，稻穗乾枯成了空包彈，平均受損約2至3成，農民噴藥數次無效，一來懷疑農藥失效，農政單位應及早通知農民選購適用的農藥，二來希望農改場可以提供產量高、抗病性更好的品種。

李榮吉表示，現在稻作改為農業保險基金理賠，理賠標準是以近五年坪割收成量，去頭去尾扣掉產量最高與最低的2年，以剩下的3年坪割均數作為該區產量標準，這個數字將嚴重影響理賠結果，市府、區公所在坪割取樣時，一定要知會農民。

郭國文請農糧署、農改場、農業保險基金人員向農民說明坪割取樣方式、保險出險依據、流程，最後要求農糧署在5月底、6月初一期稻作收割期展開坪割採樣，7月中旬將坪割取樣均數送給農業保險基金，讓農業保險基金能依數據盡速辦理出險。

農業保險基金副總經理王正敏表示，收到農糧署的坪割均數後，最快在8月初能完成出險作業。