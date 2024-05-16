金馬最佳動畫片「《八戒》決戰未來」今（16日）舉辦台語、多元語版配音卡司記者會，導演邱立偉、監製湯昇榮率薛仕凌、曹佑寧、連俞涵、鍾欣凌、許展榮、許展瑞出席，薛仕凌、曹佑寧分別聲演台語、多元語版的「八戒」，湯昇榮搞笑爆料「他們不想輸給（中文版）許光漢」，不過2人謙稱每個版本都很棒，並表示很感謝有許光漢的版本當作參考範例，讓他們能更精準掌控配音的時機點，「光漢那時候要對著空的畫面配比較辛苦」。

曹佑寧此次要挑戰客語，不過他其實不是客家人，是拍攝客語劇《星空下的黑潮島嶼》，讓湯昇榮發現「他客家話可以喔」於是遞出邀請，曹佑寧坦言大部分的台詞是硬背的，「很多時候我都不知道自己在講什麼」，也透露曾幫動畫《蜘蛛人：穿越新宇宙》配音的女友王淨確實有給他建議，「她說非常難，很有挑戰性，叫我好好挑戰」，不過被問到在片中好夥伴「機器人小淨」對戲時是否有想到王淨，他笑說自己當下是專注在角色上。

薛仕凌（左）、曹佑寧分別聲演台語、多元語版的「八戒」，搞笑拿起中文版配音的許光漢立牌。（圖／羅永銘攝）

「八戒」曹佑寧（右）和「機器人小淨」連俞涵在片中是好夥伴。（圖／羅永銘攝）

薛仕凌自認是個有聲音潔癖之人，所以在配音的過程中，讓他壓力非常大，因為只能用聲音表演，得完全專注在聲音上，所以刺激就顯得更大，「加上沒有對手演員跟眼神交流，所以刺激性又更大，雖然會想（再嘗試配音），但覺得應該會滿痛苦的。」

鍾欣凌（左）在片中聲演薛仕凌的奶奶。（圖／羅永銘攝）

連俞涵笑說自己跟聲演的小淨一樣很容易「斷電」，所以還準備了喉糖跟精油，「一天要配完，我有分配我的電量，我怕最後沒有電，所以15頁吃了15顆喉糖。」不過因為要一直用丹田發力，所以配完反而是覺得肚子很痠，鍾欣凌則聲演各版本的「八戒奶奶」，外號「粉紅豬」的她不禁自嘲明明都是演豬的故事了，卻還是沒有感情線。

該片國語版在5月31日上映，台語及多元語版則在6月7日登場。