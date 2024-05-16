據共同社16日報導，日本經濟產業省15日著手討論修改《能源基本計畫》。著眼於2050年實現溫室氣體淨零排放的政府目標和人工智慧（AI）時代的電力需求上升，經產省為「最大限度利用」可再生能源與核能展開討論，將在2024年度內修改計畫，寫入電源構成目標。

共同社指出，出於對安全層面的擔憂，核電廠難以推進重啟，而日本迄今為止依賴的煤炭火力發電正面臨國際輿論的逆風。為兼顧電力穩定供應和去碳化，政府必須作出艱難的決斷。

日本《能源基本計畫》每3年討論一次，根據需要進行修改。討論於15日在綜合資源能源調查會的小組會上啟動。面向全球變暖對策的國際會議，日本政府將在2025年2月底前敲定2035年前後的溫室氣體減排目標，同時制定去碳化戰略《GX（綠色轉型）2040願景》。此次的計畫修改將與上述目標統一步調，著眼於2040年度探討電源構成。

2021年10月內閣會議敲定的現行計畫將核能定位為「重要基荷電源」，鑑於東電福島核事故的慘重損失，寫進了「儘可能降低依賴度」。2030年度的電源構成目標設定為火電41％、可再生能源36％至38％、核能20％至22％、氫能與氨能1％。

然而最新的2022年度實際情況顯示，可再生能源比例僅為22％，難以推進重啟的核電為6％，也與目標相去甚遠。

力爭加快去碳化的岸田政府2022年12月敲定「GX基本方針」，改為最大限度利用核能，因此透過此次的計畫修改如何具體落實將是焦點。