出門在外難免會碰到內急狀況，有些女性因怕公廁馬桶髒，採取屁股懸空的方式排尿，認為此舉較衛生。然而，醫師分享，先前遇過一名女性患者，因在旅遊回程時，出現血尿、排尿疼痛來就診，顯然是泌尿道感染症狀，但她不解明明如廁時都懸空解尿，為何還中標？結果檢查發現，膀胱內都是細菌，還有餘尿沒排完，成為致病關鍵。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中提到，以「屁股不碰到馬桶」的姿勢排尿，反而容易尿不乾淨，他一驗發現女子膀胱內「都是細菌」，果然用超音波去掃，還有50cc餘尿。他解釋，女生尿道短、尿道口本來就有些細菌，當這些細菌進到膀胱泡在這50cc餘尿裡，每半小時就會繁衍一代，造成膀胱裡都是細菌，從而引發泌尿道感染。

歸家豪說，標準如廁姿勢為屁股坐在馬桶上面，膝蓋、腳踝都呈90度，穩穩地踩在地上，才能讓屁股與大腿內側的肌肉達到放鬆，令逼尿肌發揮正常功能，使尿流得很乾淨。

另外，泌尿科醫師高銘鴻先前提到，「排空膀胱」是很重要的事，若尿液殘留在膀胱中，恐逆流到腎臟，嚴重時會導致腎衰竭，不可不慎。他並分享6大排空技巧，包括不要憋尿、上廁所不逗留、攝取足夠水分、勿懸空解尿、做骨盆底肌肉運動，以及避免膀胱刺激物。

其中關於懸空解尿，高銘鴻指出，當懸空坐在馬桶上時，會用到骨盆底肌肉的力量，恐導致排尿功能障礙；反之，完全坐在馬桶座圈上，能讓骨盆底肌肉放鬆。