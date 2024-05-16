大陸國台辦點名黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川等5位名嘴，將依法對5人及家屬實施懲戒。前立委郭正亮表示，中國大陸這個動作，有兩個用意︰對內部網民交待以及對準總統賴清德表達意見。

針對國台辦懲戒5位名嘴，郭正亮今(16日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，大陸網友不一定會看到所有節目，會認為怎麼一直黑我們，就很生氣，認為距離事實太遠。

郭正亮接著點出，前天還發生金門海域第一次出現福建的公務船、海警船等12艘船，聯手在金門海域周邊集結，當然是沒有進來，不過以後就進來了。對岸做這個動作，是因為看到台灣做另外一件事。《路透社》突然公布台灣跟美國在海域演習，沒有計畫的相遇，大陸會覺得搞這事情幹嘛，這是大家心知肚明的事情，怎麼登出來了，因為這個事情真的很大，把這種檯面下的默契翻開來談，那就大家都來翻。

郭正亮認為，中國大陸這個動作，有兩個用意︰第一個是對內部網民交待，說我們不是沒辦法；第二個是在對賴清德表達意見，你以為我對台灣都沒轍，若在台灣內部做出對大陸過分的行為，大陸也會有一些手段。