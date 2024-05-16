立法院13日就準總統賴清德「國情報告」進行黨團協商，上週五院會朝野看似高度共識，沒想到進入協商程序卻陷入膠著，協商3個半小時，僅在枝微末節的部分有所聚焦。今(16日)繼續協商，針對國情報告的部分，朝野將擇期再協商。當日攻防聚焦在本週五國會議程，民進黨團堅持17日進行環島高鐵跟花東快2案，但藍白黨團強調一個月協商冷凍期已到，將排定優先表決國會改革3案。國民黨團痛批綠營不演了，假意尊重、卻開始對立法院長韓國瑜人身攻擊，還放話上演史上最大衝突。

從協商會場出來後，綠委邱議瑩直呼：「我可以稱讚一下韓院長嗎？謝謝韓院長的英明！」

綠營黨團總召柯建銘表示：立法院三十年來的規則很清楚，有人破壞遊戲規則的話影響會很大。尤其立法院後面開始進入深水區，會沒有東西走得動，這是立法院最後的防線。立法院長存在就是要維持中立，再怎麼樣就是在權力分立的原則下看待，包括立特別法、編列預算，這些也都是違憲，雖然這話在野未必聽得下去，因為明天院會要怎麼進行，沒有朝野協商的東西，院會很難進行，朝野發生最大衝突，大家也不樂見。

【中天直播#LIVE】韓國瑜主持朝野協商 賴清德何時到立院國情報告 20240516 @CtiNews

「至少把程序走完，差不多該講的話，在兩輪裡面已經很清楚了，明天院會只處理這兩個案子！」柯建銘強調，凡事沒有經過院長組織朝野協商、逐條討論不能表決，否則國會就死亡了，這是今天大家要解決的問題。2016全面執政以後，在院會也是每一條都讓國民黨發言，不會因為綠營過半就不讓藍的講話。所以一定要讓每一個人講話講完以後才表決，否則這樣國會就結束了。「假如沒有問題，我們就進入程序性的處理。」

綠營黨團幹事長吳思瑤認為，立委提條例編預算的做法，在憲法運作層次產生了扞格，預算籌編的權限是行政權，審議是立法權，執行是行政權，還有審計權。因為921之前沒有《災害防救法》，之後所有重建就依照體例進行。立院是有監督、建議權，但不代表立法權可以取代行政權。

民眾黨團總召黃國昌表示，按照排定議程順序，前三個法案都是跟國會改革相關的，交通法案等新的部長來，尊重院長的意思。但議事規則今天要先確認清楚，經過委員會協商，過了30日的協商冷凍期，不希望再有程序上的事由進行杯葛，導致明天沒辦法進行國會改革法案。懇切建議，明天已經過了協商冷凍期，明天沒有法規上的障礙，因為非常重要，請院長先確認。韓國瑜說：一個月無法達成共識，就由院會進行處理。

「明天處理國會改革前三條合法合規！」國民黨團書記長洪孟楷直批，綠營剛剛假意尊重院長，現在院長都已經指示誰發言還搶麥，不想面對國會改革，知法玩法玩弄議事規則，這樣國人會非常失望。現在議場前還有我們的兄弟姊妹在排隊，等下院長做協商，柯總召不要跑，協商到明天早上七點都一定奉陪。建議黨團三長雖然資歷有別，但大家平起平坐，發言時間真的要控制，不是演講比賽誰大聲誰贏，每次都予取予求。

國民黨立法院黨團總召傅（山昆）萁（右）書記長洪孟楷（左）16日出席朝野黨團協商。（姚志平攝）

國民黨團總召傅崐萁直言，向韓院長致敬，面對這樣的複雜協商過程，不斷在蛻變升級。過去民進黨在演，加減尊重韓院長，今天演法又改變，黨團三長在這邊鋪排挑戰他的權威，在直播中把他刻意醜化，正面挑戰韓的領導權。還是今天的國會，沒有柯建銘的點頭，完全不能處理？「我個人吃素，在野黨不是全部都吃素的！」柯總召說如果沒有照他的意思，會有史上最嚴重的衝突？這是恐嚇在野黨，預告了當家還要鬧事。

韓國瑜這時正告柯建銘：「再次拜託你把麥克風關掉！」

「我要挑戰妳！」國民黨團首席副書記長林思銘質疑吳思瑤，立法院有議決法律的權限，怎麼會沒有訂立特別條例的權限？行政機關怎麼執行，有沒有違憲，可以討論。提醒修正動議修改後的第6條。有三個方式，第三個方式也是中央行政機關逐年編列預算，只是用特別條例督促你不要無限延宕下去。「針對第五案，說沒有逐條討論？有通過一條，其他的都有在討論。討論了很久，怎麼沒有逐條討論？不要亂講了，明明有！」

韓國瑜宣布，請官員先離席，因為他們還有很多公務要處理。

吳思瑤仍堅持17日先表決環島高鐵跟花東快2案。她提及，過去從來沒有一個立法院長，協商完直接進入表決。不能熬過一個月過水就直接表決。