致力推動金融友善、關注年輕族群理財需求，永豐銀行表示，結合存款、換匯、投資與證券服務的永豐「DAWHO數位帳戶」，首推「DA智選」基金個性化功能，透過AI人工智能演算法分析並推薦合適個人投資標的。同時，永豐銀行攜手UBA冠軍－政大雄鷹籃球隊推出影音短片，以幽默詼諧方式與年輕族群溝通，協助理財新鮮人理解「衡量自身能力」、「勿衝動跟風」及「分散風險」等投資心法。

隨民法法定成年年齡下修，年滿18歲即可自行開立銀行帳戶或理財投資。永豐銀行表示，以年輕族群為訴求的DAWHO數位帳戶，逾8成用戶使用數位管道理財；DAWHO APP全新上線的DA智選基金個性化功能，依據用戶年齡、風險承受等級及交易紀錄等逾百項條件，透過AI演算法分析，自逾3,000檔基金中推薦20檔最符合個人條件的投資標的，鼓勵年輕人定期定額投資，為資產配置建立良好基礎。

調查顯示，年輕族群金融素養低落、逾4成趨近金融文盲，在校大專生逾5成對金融知識了解不足。永豐銀行表示，為協助年輕世代提升金融素養、建立正確投資理財觀念，特別邀請政大雄鷹籃球隊人氣球員－李允傑、廖本謙及鄒子羲跨界拍攝影音短片，分別演出一心多用的學長、力求穩定及虛心求教的學弟等角色，透過幽默對話與趣味互動詮釋「衡量自身能力」、「勿衝動跟風」、「分散風險」等投資心法。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站、YouTube官方頻道與DAWHO網站查詢。