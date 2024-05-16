以團體「無雙樂團」出道多年的潘映竹，跨足戲劇圈，最近在TVBS劇集《完全省錢戀愛手冊》飾演郭書瑤同事，戲外北漂發展10年她16日表示，去年除了完成凍卵，也花了2000多萬買下信義區吳興街40多坪的1樓老公寓，現正裝潢中，感情空窗兩年的她，許下短期目標：「現在就差找到一卡皮箱就能入住的對象！什麼都不用準備，準備好自己就好！」

潘映竹表示，她在台北一直都是租房子，爬樓梯爬了10年，買房子本來就是她心中願望，「去年跟媽媽討論，她住高雄要退休了，我的兄弟姊妹都在國外，只有我在台灣，我希望媽媽搬來台北一起住，才開始想看房子。」

潘映竹事業得意，在信義區置產等待男主人。（圖／羅永銘攝）

她說原本目標是電梯大樓，只不過以她的預算，在北市大概只能買到室內9坪的小宅，她苦笑：「我跟狗都不夠住！」於是退而求其次，看中公寓1樓，因為2000萬仍不是小數目，還好家人有幫忙一部分。目前房子還在裝修，預計月底裝潢完工入住，「今年目標就是把房子完全弄好、安頓好，這是我的起家厝，希望有很好的開始，戲劇作品上也要有突破。」

她跟前男友兩年多前因對未來想法不合分手，「我想結婚生小孩，他不想」，但去年凍卵完成後，她想法大轉變，也不急著結婚了，期間有不少朋友幫她介紹對象，曾遇過男方第二次見面就求婚，「如果妳現在立刻嫁給我，我房子都買好，可以現在嫁進來。」反而把她嚇跑，「我媽媽完全不會催婚，反而希望不要結婚陪她。」

潘映竹事業得意，在信義區置產等待男主人。（圖／羅永銘攝）

潘映竹在《完全省錢戀愛手冊》中，飾演八卦性格的上班族「毓芬」，她透露私下性格仗義執言，因能言善道被推出去發言，常為朋友說話卻「公親變事主」，團體時期還被人亂傳巴結老闆、走後門，才獲得公司第一個發片的機會，「有人就會說妳比較會講話，妳去跟老闆講，到最後就變成老闆面前的滋事份子。」讓她相當受傷。她吃了不少悶虧後，悟出「不要太多嘴、少一事比較好」的真理。

常替別人發聲的她，是朋友圈的垃圾桶，自己卻很少向人訴苦，「我是屬於自己講自己消化的人，靠著禱告、運動、睡覺紓解，睡16小時就可以解決，吃安眠藥後全世界不要吵我，醒來後那件事就對我沒那麼嚴重。」她透露先前因為轉型，內心承受不少壓力，影響到健康狀態，有段時間幾乎沒有好好睡覺，「可能朋友倒垃圾有影響到我，真的很累還是睡不著，有連續一週沒有深睡。」當時除了服用安眠藥，也有吃抗焦慮藥物，所幸目前狀態已好轉。