為了讓孩子能夠健康成長，許多家長都會特別注意孩子們貼身物品的材質或產地。一位爸爸分享，最近兒子弄丟了水壺，自己到寶雅左挑右選，買了一個外觀、材質、容量都不錯的大陸製水壺，沒想到老婆卻堅持要台灣製，兩人因此吵了一架，貼文曝光後引發熱議，許多家長紛紛指出，為孩子挑選食器時都會特別挑選台製或日製，就算是陸製也會特別注意要大廠、大品牌，不過也有網友支持爸爸想法。

原PO在PTT發文表示，最近兒子弄丟了水壺，他到寶雅左挑右選後，發現現場大多都是大陸製水壺，少數是越南製造，好不容易找到的台灣製水壺卻是軟趴趴的材質，因此買了一個外觀、材質、容量都還行的大陸製水壺，沒想到卻因此跟老婆吵了一架，「老婆堅持要台灣製的」，原PO則認為，現在市面上產品大多都是大陸製造，更何況水壺經過SGS檢驗合格，因此老婆的堅持很沒道理。

對此，許多家長回應，「入口或碰到嘴巴的一定不用大陸製」、「我們家會碰到嘴巴的都會盡量挑台灣製的」、「除非嬰兒用品大廠做的，否則還是會盡量避開。大廠就算是大陸製的，至少檢驗品質可以把關」、「玩具就算了，水壺明明一堆非大陸製的」、「我都買日本製，不然就是大廠其他地方製」、「看品牌啊，有牌大陸製的也無所謂，但沒牌又大陸製的產品市面一大堆…」。

不過也有人支持原PO想法，「她就閒著無聊，你讓她自己買啊，有些堅持你可以懶得理她，但叫她快點買免得小孩沒水喝」、「誰堅持就誰負責囉」、「台製不一定比較好啊，然後去日本買一堆也是陸製，以後就是越南跟印度喔」、「結果最後發現黑心的是台灣製」。