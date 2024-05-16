紅烏龍是台東鹿野茶區新創的地方特色茶，在紅烏龍合作社52個社員多年來的攜手努力下，紅烏龍從鹿野走向國際，不僅成功地走進台北松菸打造第一間門市，且創下亮眼的成績單，經過3年的經營，今（16）日起正式進駐台中國家歌劇院1樓好樣聚落，開啟紅烏龍茶品牌的新里程碑！

紅烏龍合作社的故事始於台東鹿野，2020年由新一代青農們攜手籌組成立，要將老天爺賜給家鄉最好的禮物，推廣到世界舞台，成為台灣的驕傲。紅烏龍合作社憑藉著對茶葉的熱情和對品質的堅持，創造了紅烏龍茶這一獨特的地方特色茶品，將烏龍茶與紅茶製程結合，風味獨特，帶動地方農村產業發展。

紅烏龍合作社理事長釧南雁表示，紅烏龍合作社目前年產量約達1.2萬斤，繼3年前成功進駐台北松菸展店後，如今再進駐台中國家歌劇院展店，「這對紅烏龍合作社是一個重要的里程碑，也是對台東茶產業的一大肯定。」

紅烏龍合作社建置了獨立風味品評制度，經專業品評師選出具有著涎蜜果香「日中」、木質調花果香的「曜日」與具有層次豐富的焙香「晨曦」三款紅烏龍茶，經過鹿野鄉公所發放產地標章，從產地現勘、履歷查核、農藥零檢出、品質評鑑、產品包裝等，為消費者嚴格把關，品質有保障。未來，紅烏龍合作社將繼續致力於推廣紅烏龍茶品牌，讓更多人能夠品味到這個代表著台灣茶業精髓的產品。

為了讓更多人品嘗到紅烏龍茶的滋味，紅烏龍合作社在台北松菸打造了第一間門市，經過3年的努力經營，紅烏龍松菸門市已經成為了品茗文化的樞紐，吸引來自世界各地的茶葉愛好者前來品嚐和交流，目前業績名列松菸風格店鋪第一名。

釧南雁表示，這次進駐台中國家歌劇院，對紅烏龍合作社來說是一個全新的挑戰和機遇。在這裡，紅烏龍茶將與來自世界各地的藝術愛好者相遇，將茶文化融入藝術的氛圍之中，為消費者帶來更多元化的體驗。透過茶麵、茶點心、茶啤酒等16種紅烏龍相關商品，讓民眾品味到甘甜生活的滋味，並認識在地獨特的紅烏龍茶文化，更成為國家歌劇院的熱門景點，特別受到日本和馬來西亞觀光客的喜愛。

尤其農業部農村發展及水土保持署台東分署及台東縣政府長期協助地方農村產業發展，在他們的資源挹注下，透過交流合作，台東紅烏龍茶品牌知名度逐漸提升，吸引不同族群的注意，並推動台灣紅烏龍茶國際化，為當地農村產業發展帶來新商機和品牌價值，增加產值提升發展。

此外，紅烏龍合作社的日中、曜日及經典紅烏龍，日前更獲得法國AVPA2023世界茶葉大獎，躍上國際。國際品牌知名度突顯了農村再生和農村發展的重要性，透過友善農業和永續利用的理念，推動在地食材的地產地銷，提倡食農教育和食農體驗，鼓勵青年回流、回留，進一步促進農村廚房的發展和農村產業的蓬勃發展。

紅烏龍合作社的成功，不僅是對茶品牌努力的肯定，也是對台灣茶業發展的一大鼓舞。未來，紅烏龍合作社將繼續努力，不斷創新，將台灣茶的美好帶給更多人，讓茶文化在國際舞台上繼續發光發熱。