屏東女不滿遭辱罵而持刀砍人、開車撞住宅，最後在墓地落網。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東女不滿遭辱罵而持刀砍人、開車撞住宅，最後在墓地落網。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣內埔鄉34歲吳姓女子因近日不斷遭人騷擾、辱罵，13日情緒失控持刀在路上砍人，一男子胸口遭砍傷逃回家後，吳女還搶男子的車開走，隨後衝撞另名民眾的住家，警方最後在墓地逮獲吳女，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

內埔警分局指出，13日獲報內埔鄉長青巷有人持刀傷人，經員警到場後發現，一男子在住家前準備開車上班時，突見陌生女子持刀靠近揮砍，他嚇得趕緊跑回住家躲藏，不料左胸口仍遭砍傷，而女子見男子的汽車未熄火，便搶車開走。

警方在追捕過程中，又接獲民眾報案稱，有陌生女子開車衝撞住家後逃逸，警方循線追查後，最終在附近的墓地查獲吳女，警方調查發現，持刀砍人與開車衝撞住家都是吳女所為。

警方說，吳女因近期不斷遭人騷擾及辱罵，一時情緒失控而持刀至路上行走，因見到被害人站在路上，誤以為被害人是騷擾及辱罵的人，所以持刀傷害對方，所幸被害男子經送醫救治後，無生命危險且意識清楚。

警方說，吳女訊後依殺人未遂、無故侵入住宅及毀損等罪嫌，移送屏東地檢偵辦，案經檢察官複訊聲押後，法官裁定收押。