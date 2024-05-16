第一季調整後營業利潤66.7億元，市場預估57.3億元；第一季月活躍用戶6.8億，市場預估8.1億；第一季百度核心收入238億元，市場預估235.8億元，均高於預期。此外，百度美股盤前漲近3％。

亞力第一季營收及獲利均改寫同期新高
麗豐-KY 完成4.68億現金增資
展現合併綜效 台灣大首季營業利益寫6年新高
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