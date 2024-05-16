第一季調整後營業利潤66.7億元，市場預估57.3億元；第一季月活躍用戶6.8億，市場預估8.1億；第一季百度核心收入238億元，市場預估235.8億元，均高於預期。此外，百度美股盤前漲近3％。
百度財報第一季營收人民幣315億元高於預期
綜合陸媒報導，大陸搜尋引擎百度16日發布2024年第一季財報顯示，第一季營收人民幣（下同）315億元，市場預估314.3億元，第一季經調整每ADS利潤19.91元幣，市場預估15.59元，雙雙高於預期。
綜合陸媒報導，大陸搜尋引擎百度16日發布2024年第一季財報顯示，第一季營收人民幣（下同）315億元，市場預估314.3億元，第一季經調整每ADS利潤19.91元幣，市場預估15.59元，雙雙高於預期。
第一季調整後營業利潤66.7億元，市場預估57.3億元；第一季月活躍用戶6.8億，市場預估8.1億；第一季百度核心收入238億元，市場預估235.8億元，均高於預期。此外，百度美股盤前漲近3％。
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