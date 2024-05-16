國營油品龍頭中油高層傳異動。準經濟部長郭智輝下周上任，但中油總經理方振仁卻因倦勤，選擇519屆退走人，不想續延。對此經濟部證實，方在2月屆齡時，有先讓他延到519。因新內閣剛上來，基於業務穩定需要，還是會再多留他一段時間，直到接任人選出爐為止。

至於董事長李順欽延任多次，也傳不再續聘，但李本人仍有繼續服務意願，只是外傳民進黨會從外面找人，能留下機率恐不大。對此經濟部說，李的任期到7月，還有時間，等部長郭智輝上來後，連同總經理人選一起考量。

方振仁是在2022年4月，與李順欽一起接任中油總經理與董事長，他是天然氣系統出身，當過工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長及副總。

但擔任總經理這兩年，傳他跟李順欽相處並不融洽，覺得未獲充分授權，有志難伸，因此2月屆齡65歲時，沒有爭取延任意願，想直接走人。不過經濟部人事處下公文，要他延到5月19日。

方振仁走人意願堅定，總經理辦公室已打包差不多。經濟部表示，基於520前人事凍結，所以讓其延到519，但到期後也還不會讓他走。因為新內閣剛上來，此時離開會有業務空窗問題，部裡會暫時留他，等到部長上來，核定新總經理後，再准其退休。

方振仁所留下總經理遺缺，目前據聞爭取者眾，以主管探採副總張敏、天然氣副總廖惠貞最有機會。不過廖作風強勢，「人和」上比較欠缺，甚至還傳跟上司經部次長曾文生吵過架。不過因為天然氣穩定供應是新政府重責大任，因此廖惠貞的專業背景，讓她出線機率高過張敏。

至於公股事業中鋼方面，董事長翁朝棟做了8年，日前已提退休，5月18日即將離職，遺缺則由總經理王錫欽暫代。接替人選，經濟部說一樣等新部長上來後再核定。