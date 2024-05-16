女星安心亞擁有甜美外型及火辣身材，一出道就受到許多關注，近年跨足歌手、演員、主持人，都獲得不錯的成績，她近日受邀到鼎泰豐的春酒演出，身穿低胸小背心，一身性感造型嗨唱主打歌〈呼呼〉，讓現場粉絲興奮直呼「我沒了」。

安心亞15日現身鼎泰豐春酒演出，只見她穿了黑色低胸小背心及超短裙，大秀細長美腿及雪白美背，性感熱舞嗨唱主打歌〈呼呼〉，尤其唱到歌詞「呼呼」，還不忘彎腰扭動傲人身材，引來現場尖叫聲不斷，不少粉絲紛紛拿起手機狂拍。

安心亞鼎泰豐春酒嗨跳呼呼。（圖／IG@xinya_an）

此外，安心亞事後也曬出穿著表演服在戶外跳舞的影片，隨著音樂擺動展現舞技，火辣抖臀畫面大放送，近距離鏡頭更凸顯她的纖細小蠻腰，惹火片段讓人忍不住一看再看。

影片一出，吸引大批網友狂讚，「直接被電暈，有夠像國中生」、「會讓人想重複一直看，太辣了啦」、「還以為是哪個女團」、「又正又可愛又性感」、「這是大辣等級的心亞」、「以為張元英（員瑛）發文」。