臺灣賽車史上展新頁！ Red Bull 攜手臺中市政府、中華民國文化休閒運動協會，16日宣布將於今年9月28日中午於臺中市政路前封街舉辦Red Bull Showrun，將是首度有F1賽車在臺灣街頭飆速展演，而頑童MJ116更為活動創作主題曲，屆時將在現場演出，與3萬名觀眾同樂。活動門票預計於8月開賣，詳細資訊請至官方網站：https://www.redbull.com/tw-zh/events/redbullshowrun-taiwan/。
9月28日的Red Bull Showrun Taichung 是臺灣前所未有的運動盛事，完整的專業賽車團隊將給予臺灣觀眾一場全方位的賽車文化體驗。在這場盛會中，不僅會有頂尖的賽車手駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，親自示範時速飆破三百公里的震撼。同時，後勤團隊原班人馬將抵臺組車，確保活動現場的安全與專業賽事水準，讓觀眾放心享受活動。
Red Bull Taiwan總經理廖千萩Vicki分享，「這次是臺灣首度舉辦Red Bull Showrun活動，非常榮幸能與臺中市政府合作，將Red Bull 的車隊資源帶到臺灣，讓更多人認識這項運動。」Red Bull在全世界各地舉辦Red Bull Showrun活動，致力推廣賽車運動，讓更多人近距離感受賽車魅力。不同於賽事時的多台車同場較勁，Red Bull Showrun於各地大城市封街展演，由賽車手展現在傳統賽事無法窺見的車款性能與車手高超技術，包含甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式，讓大眾透過Red Bull Showrun活動感受到賽車的速度與激情。
主辦城市臺中市長盧秀燕也熱情表示，「這將是臺灣賽車運動史上的一大盛事，全國民眾都非常期待，迎接Red Bull 國際級的賽車活動到臺中，也代表臺中市具有舉辦國際賽會的能力，歡迎全國的好朋友、以及國、內外的車迷，在9月28日這天來到臺中，見證臺灣首度舉辦的Showrun，感受賽車奔馳的魅力也到台中來觀光。」
本次邀請頑童MJ116擔任活動大使，他們於三月底前往F1一級方程式澳洲大獎賽，在感受現場魅力後，回台為Red Bull Showrun量身打造主題曲《Champagne Shower》。瘦子E.SO分享「當下在澳洲的氛圍感覺很好，比起是看現場賽車較勁，現場更像是一場盛會、賽車嘉年華！當你看到車手最後在台上慶功的Champagne Shower，我希望透過這首歌延續這樣的感動跟大家分享。」
三人之中最愛賽車的大淵MUTA提到，「當時在澳洲親眼看比賽的時候，真的跟在家看轉播很不一樣。當下整個寒毛都會豎起來，非常感動！」瘦子E.SO更進一步分享，「近距離看的時候，賽車過去的時候真的會有輪胎屑屑！雖然很髒，但你會莫名的興奮！哇這是很無法用言語描述的體驗。」
提到這次的Red Bull Showrun，大淵MUTA補充「據說這次要來Red Bull Showrun將會是世界冠軍賽車RB8，他是經典的V8引擎，相信聲音會更加震撼！」而小春Kenzy也強調「這絕對是一生要體驗一次的經驗，請大家要把握這次難得的機會到台中觀賞Red Bull Showrun。」
距離上次發片已經是五年前的頑童MJ116，這次除了幫Red Bull Showrun創作主題曲《Champagne Shower》之外，他們預告這首歌將會收錄至下半年發行的新專輯。瘦子E.SO也邀請大家，「到時候我們也會在Red Bull Showrun 演出，與大家在臺中同樂！」
為了提前讓民眾感受賽車的魅力，Red Bull即日起陸續於北中南舉行一系列的全台換胎挑戰（Pit Stop Challenge）。頑童MJ116搶先體驗賽車模擬器與換胎挑戰，瘦子E.SO表示「這是模擬賽車手在車裡的感覺，跟一般開車真的不一樣！」；而大淵MUTA跟小春Kenzy也展現多年的默契順利完成換胎挑戰。
Red Bull邀請民眾組隊模擬體驗開賽車的快感，並挑戰技術團隊在換胎時的速度及準確度，各場次的贏家將可搶先獲得Red Bull Showrun Taichung當日門票。若是報名向隅，也歡迎民眾直接到現場體驗；而5月29日至7月10日止，凡至7-ELEVEN購買任一罐Red Bull能量飲料，並完成線上換胎挑戰，即有機會獲得Red Bull Showrun的VIP包廂體驗及獨家週邊好禮。
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