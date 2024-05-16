主辦城市臺中市盧秀燕市長與臺中市政府運動局李昱叡局長體驗換胎挑戰，Red Bull Taiwan 總經理廖千萩Vicki 在旁指導操作。（Red Bull 提供）

臺灣賽車史上展新頁！ Red Bull 攜手臺中市政府、中華民國文化休閒運動協會，16日宣布將於今年9月28日中午於臺中市政路前封街舉辦Red Bull Showrun，將是首度有F1賽車在臺灣街頭飆速展演，而頑童MJ116更為活動創作主題曲，屆時將在現場演出，與3萬名觀眾同樂。活動門票預計於8月開賣，詳細資訊請至官方網站：https://www.redbull.com/tw-zh/events/redbullshowrun-taiwan/。

9月28日的Red Bull Showrun Taichung 是臺灣前所未有的運動盛事，完整的專業賽車團隊將給予臺灣觀眾一場全方位的賽車文化體驗。在這場盛會中，不僅會有頂尖的賽車手駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，親自示範時速飆破三百公里的震撼。同時，後勤團隊原班人馬將抵臺組車，確保活動現場的安全與專業賽事水準，讓觀眾放心享受活動。

Red Bull Taiwan總經理廖千萩Vicki分享，「這次是臺灣首度舉辦Red Bull Showrun活動，非常榮幸能與臺中市政府合作，將Red Bull 的車隊資源帶到臺灣，讓更多人認識這項運動。」Red Bull在全世界各地舉辦Red Bull Showrun活動，致力推廣賽車運動，讓更多人近距離感受賽車魅力。不同於賽事時的多台車同場較勁，Red Bull Showrun於各地大城市封街展演，由賽車手展現在傳統賽事無法窺見的車款性能與車手高超技術，包含甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式，讓大眾透過Red Bull Showrun活動感受到賽車的速度與激情。

主辦城市臺中市長盧秀燕也熱情表示，「這將是臺灣賽車運動史上的一大盛事，全國民眾都非常期待，迎接Red Bull 國際級的賽車活動到臺中，也代表臺中市具有舉辦國際賽會的能力，歡迎全國的好朋友、以及國、內外的車迷，在9月28日這天來到臺中，見證臺灣首度舉辦的Showrun，感受賽車奔馳的魅力也到台中來觀光。」

頑童的大淵MUTA跟小春Kenzy也展現多年的默契順利完成換胎挑戰，而民眾也可以組隊體驗換胎。（Red Bull 提供）

本次邀請頑童MJ116擔任活動大使，他們於三月底前往F1一級方程式澳洲大獎賽，在感受現場魅力後，回台為Red Bull Showrun量身打造主題曲《Champagne Shower》。瘦子E.SO分享「當下在澳洲的氛圍感覺很好，比起是看現場賽車較勁，現場更像是一場盛會、賽車嘉年華！當你看到車手最後在台上慶功的Champagne Shower，我希望透過這首歌延續這樣的感動跟大家分享。」

三人之中最愛賽車的大淵MUTA提到，「當時在澳洲親眼看比賽的時候，真的跟在家看轉播很不一樣。當下整個寒毛都會豎起來，非常感動！」瘦子E.SO更進一步分享，「近距離看的時候，賽車過去的時候真的會有輪胎屑屑！雖然很髒，但你會莫名的興奮！哇這是很無法用言語描述的體驗。」

提到這次的Red Bull Showrun，大淵MUTA補充「據說這次要來Red Bull Showrun將會是世界冠軍賽車RB8，他是經典的V8引擎，相信聲音會更加震撼！」而小春Kenzy也強調「這絕對是一生要體驗一次的經驗，請大家要把握這次難得的機會到台中觀賞Red Bull Showrun。」

距離上次發片已經是五年前的頑童MJ116，這次除了幫Red Bull Showrun創作主題曲《Champagne Shower》之外，他們預告這首歌將會收錄至下半年發行的新專輯。瘦子E.SO也邀請大家，「到時候我們也會在Red Bull Showrun 演出，與大家在臺中同樂！」

為了提前讓民眾感受賽車的魅力，Red Bull即日起陸續於北中南舉行一系列的全台換胎挑戰（Pit Stop Challenge）。頑童MJ116搶先體驗賽車模擬器與換胎挑戰，瘦子E.SO表示「這是模擬賽車手在車裡的感覺，跟一般開車真的不一樣！」；而大淵MUTA跟小春Kenzy也展現多年的默契順利完成換胎挑戰。

Red Bull邀請民眾組隊模擬體驗開賽車的快感，並挑戰技術團隊在換胎時的速度及準確度，各場次的贏家將可搶先獲得Red Bull Showrun Taichung當日門票。若是報名向隅，也歡迎民眾直接到現場體驗；而5月29日至7月10日止，凡至7-ELEVEN購買任一罐Red Bull能量飲料，並完成線上換胎挑戰，即有機會獲得Red Bull Showrun的VIP包廂體驗及獨家週邊好禮。