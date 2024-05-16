大鼎冷鏈以「進口海鮮貿易」以及「生鮮代工加工」為主，以領銜保鮮技術趨勢，引進德國原裝貼體真空設備，廠間配載IQF急速冷凍隧道以及全自動包裝產線，為探索國際保鮮技術，及提供最佳服務的承諾，以延長貨物的保質期、保持產品質量、保留所提供食品的營養價值等，三項對市場的保質承諾發展出「澄形MORF膜法盒子」的自有品牌。

大鼎冷鏈執行長徐昀鼎表示，膜法盒子包裝材料皆通過HACCP環保認證，相對於一般傳統托盒減少60%的碳足跡，也因採用零廢邊技術，可使上膜用量比傳統貼體包裝設備減少40%，大幅降低包材耗用成本。

看見食物的本質，呈現食品的價值是該公司傳遞的企業價值觀，該公司以VSP真空吸取，係運用數據與自動化設備，對複合膜加諸熱力、風口壓力、熱延展收縮特性，來達到最極致的貼體包裝成果，因近年掀起的ESG浪潮，大鼎也投入全新紙質托板的貼體包裝創新運用，其通過FSC森林委員會驗證，也為國內環保減塑上更盡一份心力。

談到產業自動化的趨勢，執行長進一步說明，大鼎利用一年時間針對超過100項產品進行數據庫建立，包含：常溫、冷藏、冷凍、海鮮、甲殼類、軟體類、帶皮蔬果、去皮蔬果等不同屬性產品，作業時僅需將產品放置在進料傳送帶上，產品線即可自動完成上下膜包裝作業，自動通過金檢機及環狀標籤段，如此可降低40%人員作業、減少與產品接觸，進而降低交叉污染風險，落實永續經營同時，也共同為食材新鮮度把關。