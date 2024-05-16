烏拉爾機車車輛廠（Uralvagonzavod）繼續為俄羅斯軍隊「噴出」坦克（spit out）。據俄羅斯聯邦國防部週三（15日）發布的新聞稿稱，新一批23輛現代化T-90M「突破」（Proryv）主力坦克已交付中央軍區（Central Military District），這是2024年官方首次正式公佈戰車數量，但這不包含前幾週的交付的數量。

T-90M「突破」坦克。（烏拉爾機車車輛廠）

‼️🇷🇺 Uralvagonzavod has delivered another echelon of modern tanks to the front, including the new T-90M Proryv and T-72B3M



▪️The team of the Nizhny Tagil enterprise provides troops with the most modern military equipment around the clock, fulfills state defense order plans with… pic.twitter.com/1JUBfQCvkd — YuBrat (@medenka1007) May 6, 2024

這一批坦克週三交付時，烏拉爾機車車輛廠沒有直接公佈數量，但從官方公佈的照片來看，與國防部官方公佈的數量（23）吻合。需要注意的是，本月初6日還發布過一支影片，當時交付了大約有10至11輛T-90M坦克，這樣算起來，本月已經交付了至少33輛T-90M，烏拉爾車輛廠顯然正在全速運轉，而先前3月時也有交付。

短短2個半月內交付3批坦克證實了英國國防部的說法——俄羅斯軍工企業有能力滿足烏俄戰爭的坦克需求，根據他們的數據，俄羅斯軍隊每月在前線損失多少輛戰甲車，莫斯科都能夠回填。

根據烏克蘭軍方報導，前線戰鬥仍在繼續，俄羅斯每天都在損失前線的作戰裝備，烏軍也是如此，但與莫斯科不同的是，基輔不具備相對應的軍工能量，這導致烏克蘭坦克損失就沒有了。

T-90M突破是T-90族的最新改進型，融合了現代技術和增強的戰鬥能力，也與剛量產時的突破3式不同，每一批次出廠的T-90M都會有新的改良，以持續吸取烏俄戰爭的經驗。

俄羅斯國家技術集團（Rostec）本週一（13日）「引用烏軍」無人機空拍機畫面，顯示出一輛T-90M被數架自殺無人機圍攻還能正常運作的畫面。影片中顯示，烏軍自殺無人機連續3次擊中 T-90M車頂都還能繼續運作，車頂結合了裝有化石（Relikt）爆炸反應裝甲的車頂棚架，大幅增加了對無人機防禦能力。