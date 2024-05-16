韓國女星金智媛主演超夯影集《淚之女王》，討論度大勝當年在《太陽的後裔》飾演女配角時期，演藝事業再創巔峰外，人氣更是火到不行。日前金智媛飛往新加坡工作，差點發生推擠事故，昨（15）日她返韓抵達仁川機場，接機人潮快讓機場癱瘓，她嚇壞畫面也在網上瘋傳。

金智媛出道多年，參與過多部經典電視劇演出，但都沒讓她大爆紅，直到今年終於擁有代表作《淚之女王》，除了個人魅力再加上與金秀賢擦出的火花，不只劇收視和討論度爆表，她也體會到偶像級人氣。15日金智媛入境後，現場滿滿媒體記者和粉絲，她似乎也被自己的高人氣嚇到，不斷用手捂住嘴。

金智媛返韓接機人潮差點造成機場癱瘓。（圖／摘自스타플러스 STAR PLUS YouTube）

金智媛被自己的高人氣嚇壞。（圖／摘自스타플러스 STAR PLUS YouTube）

金智媛在保鑣保護下，被簇擁著走出機場，沿路媒體和粉絲都衝上前，閃光燈幾乎沒停過，在混亂之下，金智媛仍暖心地一一接下粉絲準備的禮物；不過，這次接機人潮畫面卻在網上引起討論，「海仁（金智媛劇中的名字）啊，嚇到了吧」、「隔著屏幕我都感覺不太舒服了」、「金智媛是被推來推去推到機場外吧」、「在這種狀況下還是好漂亮啊，大美女金智媛」。

金智媛返韓接機人潮畫面曝光。（影片／ 스타플러스 STAR PLUS YouTube）

另外金智媛在《淚之女王》收官後，隨即宣布將在6月22日，舉行出道14年來首次粉絲見面會《BE MY ONE》屆時勢必再掀一股熱潮。