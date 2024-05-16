立法院今(16日)朝野協商仍無共識，藍白黨團則強調一個月協商冷凍期已過，明將表決國會改革3案，民進黨團總召柯建銘對此揚言挑起史上最大衝突。藍營早已派黨籍立委輪流值班，把守國會議場大門預防綠營杯葛；國民黨立委徐巧芯輪值白天，為了防曬直呼「出此下策」，笑翻網友。

本日的朝野協商仍無共識，民進黨團堅持17日先進行環島高鐵跟花東快2案議程，藍白黨團則強調一個月協商冷凍期已過，將表決國會改革3案。綠總召柯建銘揚言挑起史上最大衝突，國民黨方面也放話，不怕挑燈夜戰，還派藍委輪流值班把守國會議場大門，預防綠營的激烈杯葛行動。

「在議場門口排班守候，但太陽太大出此下策ㄉme。（笑）」徐巧芯今(16日)在臉書發文附照片，分享她輪班看守國會議場大門的情景，只見這時太陽直接照射在她所在的位置，為了避免直接曝曬，坐在躺椅上的徐巧芯只好拿一條藍色大毛毯裹住整個上半身，畫面引人發噱。

徐巧芯直呼「團結一致推動國會改革，決戰517！」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）16日帶著飲料與食物慰問在議場門口守候的立委。（姚志平攝）

國民黨立委徐欣瑩留言「XD下午很曬，辛苦了」。網友表示「林北佩服」、「巧芯辛苦了，加油喔」、「佩服妳的毅力，加油揭弊」、「辛苦了，請注意補充水分與電解質」、「看來以後排班不能排下午班？西曬啊⋯」、「好可愛的”me”，蜜獾的蜜」、「國會良芯，加油！」