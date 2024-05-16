37歲蘇姓單親媽媽因無法承受生活、經濟巨大壓力，14日在中和區汽車旅館飲酒、拉K後，情緒失控，狠心悶殺2名稚子，蘇女被依殺人罪移送新北地檢署，複訊後羈押禁見獲准。檢警發現女童嘴角有乾涸的白色粉末，懷疑生前遭餵毒，今（16）日解剖遺體，2童的乾媽及舅舅到場，至於遭餵毒部分，仍須待檢驗結果出爐。

案發後，檢警搜索命案現場，查獲K他命捲菸，又發現女童嘴角有乾涸的白色粉末，不排除生前遭餵毒。2童的乾媽及舅舅今至板橋殯儀館，了解解剖狀況，2人神情凝重，全程不發一語。乾媽步出殯儀館時，低頭痛哭，哭到全身癱軟無法站立。

承辦小姊弟後事的殯葬業者得知，小姊弟家裡經濟狀況不佳，喪葬費對他們而言無疑是巨大負擔，因此決定免費承接小姊弟後事，讓他們安心走完最後一程。

15日警詢後，蘇女被依殺人罪移送新北地檢署，檢方聲請羈押禁見。新北地院認為，蘇女故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。

12日母親節深夜11時，蘇女帶著一雙兒女搭計程車入住汽車旅館，她致電徐姓女性友人告知具體位置，直到13日晚間，徐女及她的前夫帶著餅乾、餐食前來探訪，約逗留1小時後離去。14日下午1時，徐再度來訪，驚見小姊弟身體發紫，早已氣絕，經旅館工作人員報警，全案曝光。