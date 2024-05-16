苗栗縣2024年全民防衛動員暨災害防救演練16日登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣2024年全民防衛動員暨災害防救演練，聚焦戰爭發生時的因應作為，強化防救災能量，16日演習綜合實作首度加入替代役現役、備役人員人力資源以及「緊急避難包」概念，苗栗縣副縣長鄧桂菊強調，縣府持續加強災害防救整備作業，經濟部主秘楊志清則肯定苗栗縣的表現，「這是成功的演習」。

有鑑於苗栗縣的地理條件及環境資源，吸引許多大型科技工廠進駐，包含頭份、竹南、銅鑼科學園區及中興工業區等，加上大矽谷計畫亦如火如荼的進行，為避免各項災害發生時釀嚴重傷亡及損害，今年特別選定中石化頭份廠作為演練基地，同時於下午2時40分在頭份市實施「災防告警細胞廣播服務訊息演練」，透過發送災防告警演練訊息，提高民眾防災意識。

16日經濟部主任秘書楊志清率中央各部會評核官前來指導，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持，感謝中央支持地方災害防救工作，本次演習動員26個單位，2架次直昇機及各式車輛70輛次參演，模擬戰災、水災及土石流等災害，演練各項災害整備、搶救及戰後重建等措施。

此次首度納入「替代役現役及備役人員」投入各演練科目，包含協助交通疏導、傷患搶救、物資搬運，收容站作業、環境清消、醫療作業及災害搶救等項目，充分發揮替代役男人力運用效益，達到擴大民防能量，強化戰時救災效能，成為全民國防戰備韌性重要人力。

另也首度將「緊急避難包」概念納入人員演練及陳展推廣，模擬民眾緊急避難包攜行運用作為，宣導緊急避難包的重要性，以利戰時迅速攜帶避難，維持民眾生存基本需求。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，由於無法透過科技精準預測天然災害發生的動態及強度，因此事前的防災工作更加重要，必須透過平日充分準備與演練，強化政府防救災能量，提高民眾防災意識以有效迴避風險，將災害所施降低，希望藉此演習整合相關單位與民間救災資源，同時展現縣府防救災決心；期勉各單位秉持有備無患的精神，持續加強災害防救整備作業，保障鄉親生命財產安全，建構苗栗縣成為安全無虞的幸福山城。