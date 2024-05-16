賴慧如在民視8點檔《愛的榮耀》飾演地方媽媽彩霞，前陣子休息1個月，近日回歸拍攝行列，坦言休息時對自己戲裡的假髮「小霞」念念不忘，甚至錄製民視的綜藝節目時，還會特別去梳化間幫「小霞」梳頭髮，沒想到當再度進棚戴上假髮，位置沒有對準，戴起來竟成了「伍佰」，惹得全場哄堂大笑。

賴慧如表示，這次彩霞回歸是有重要任務，要幫觀眾教訓心機女安琪（謝京穎 飾），以及催促兒子少青（羅子惟 飾）跟媳婦愛歡（陳又榕 飾）生寶寶，讓她抱孫。

賴慧如回歸《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

她說休息時間也有按時追劇，掌握劇情進度，稱讚劇中飾演顏曉筠兒子的「小太陽」非常可愛。她以前從未與這麼小的嬰兒合作過，覺得大家肯定為了和孩子培養感情下了不少功夫。被問道和寵物、小孩演戲哪個比較困難？她認為和小孩合作難度較高，因為戲劇中不會要求寵物做一些高難度動作，但可能需要小孩哭或笑，或根據某些情境設定進行表演。所以當她看到播出中，小太陽眼淚汪汪的哭泣場景，她也感到很不捨，更讓她期待回歸劇組後，可以有機會抱抱大家的團寵「小太陽」。

賴慧如回歸《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

賴慧如也分享在她忙得焦頭爛額時，突然收到房東說要賣房子的消息，甚至要在一個月後準備搬家，讓她心情down到谷底，覺得自己遇上水逆。還好老公跟戰友郭忠祐及朋友等人主動幫忙搬家，她也利用打包的過程進行一波斷捨離，一些用不到的日常衣物就轉送給需要的人，唯獨表演的戰袍她有好好留存，她笑說東西真的太多，還分三個地區擺放，甚至公婆還把先生的舞蹈教室給她當臨時更衣間，讓她超級感動。

她說，很幸運在3年前拍8點檔《多情城市》後，就在台北買了預售屋，今年總算順利交屋也在裝潢中，希望趕快完工後，搬進自己舒適放鬆的小窩。