國立台灣文學館的吉祥物「阿龍」涉嫌抄襲近日掀起熱議，今（16）日台文館發出道歉聲明，「『阿龍』相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出」。對此，疑似被抄襲的「嗷嗚龍寶」大陸繪師回應，「感謝廣大網友的發聲與支持！」

台文館今年2月為了呼應龍年推出吉祥物「阿龍」，舉辦「尋星之旅──文學星圖的展望」活動，不料卻捲入抄襲爭議。面對大陸繪師提出創作經歷、SAI草圖等證據，台文館先稱阿龍由網站小編與其家人於2019年設計問世，秀出創作證據的IG截圖，之後台文館改稱，阿龍是委託廠商的執行成果，「館方檢視廠商提供的相關資料，確認無涉及抄襲，後續相關權責交由廠商處理」，最後台文館發出道歉聲明，證實阿龍是抄襲。

對此，被抄襲的大陸繪師「童年Nora」今日在臉書建立粉專「嗷嗚龍寶」，同時也對於抄襲的真相大白做出回應，「大家好！給大家做個自我介紹，我叫嗷嗚龍寶，我才是真龍！感謝廣大網友的發聲與支持！之後我會做些壁紙（手機桌布）送給大家以表感謝！」

許多網友則紛紛回應，「真龍！」、「辛苦了」、「恭喜撥雲見日，加油」、「沉冤得雪，恭喜你，後續建議提告求償，千萬不能放過那些惡人」。