Santa Maria Novella不僅嫻熟香氛，義大利傳統匠心工藝的香氛蠟燭也是強項。（俊思提供／黃唯淯台北傳真）

來自義大利佛羅倫斯的傳奇香氛品牌Santa Maria Novella (簡稱SMN)，背後的品牌故事相當有趣，初期是修道院中教士打理的小型製藥坊，以古代藥草學為當時的人們治療痢疾、風寒等病痛，但因為藥草中獨特的香氣表現，成為不少王公貴族「沾香上身」的最愛。直到1612年，接受了義大利大公賜與徽章與商標之後，才正式轉為香水製藥工作坊至今。而這個低調了800餘年的香水工坊，過去都以相當低調的姿態存在，直到今年俊思集團與其簽約，為其打造全世界首間形象概念店，世人才算有機會一親芳澤。全新形象概念店座落於台北新光三越A8館一樓，並於今日（17日）正式開幕。開幕期間更有限定好禮，如單筆消費滿8000元，即享SMN限量「義大利金線工藝刺繡品牌經典托特袋」，同時從5／18(六)-5／19(日)，只要達任一消費並立即加入品牌會員，也有Santa Maria Novella限量50份之花袋禮。