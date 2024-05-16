POYA寶雅針對夏日，推薦不少超高CP值好物。（寶雅提供／黃唯淯台北傳真）

Allie持采濾鏡調色UV防曬乳40g，特價657元，原價730元。（寶雅提供／黃唯淯台北傳真）

1999年，當時速食業龍頭與三麗鷗合作，推出一系列限量成對的Hello Kitty玩偶，民眾瘋狂程度讓人相當難忘，上班族蹺班、學生蹺課，排隊花上數小時只為搶到心中的限定版Hello Kitty。過了25年後，Hello Kitty相關商品再度重回舞台，只是這次不用排隊、不用蹺班蹺課，屈臣氏與三麗鷗聯手於Hello Kitty 50周年之際，於5月16日7月17日推出「我的Hello Kitty時代」。並於5月16日至6月12日首推第一波5款50週年限量商品，如手機掛繩、大容量水壺、折疊傘、整髮梳、氣氛燈等等商品外，最大特點還是僅靠集點就能擁有Hello Kitty，完美避開20幾年前的Hello Kitty之亂。

而美妝櫃位寶雅則是不打可愛牌，則是針對炎炎夏日推出一系列防曬作品推薦，而且從親膚冰涼的GATSBY抗菌濕巾、再到Allie濾鏡調色UV防曬乳，另外也加碼推出可愛的Snoopy包裝可供收集，力圖與Hello Kitty互別苗頭，相當可愛。

費，全站滿$599再贈DR.WU杏仁酸淨痘調理精華等好禮等數量有限送完為止，快來跟寶雅一同對抗夏日艷陽吧！