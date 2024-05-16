彰化員林車站12日深夜11時43分許，有民眾拍下一段影片，影片中有長髮女子穿白衣服，並提著2大袋物品站立在車站前低著頭不動，而女子也被發現會在路口走走停停，然後猶如「石化」動也不動，行蹤令人相當詭異，而民眾也表示，向前查看時，發現女子的眼睛是睜開的；警方表示，經查後女子未涉及《道路交通管理處罰條例》與《社維法》。

有網友在社群平台PO出影片，他日前於深夜11時43分許，在彰化員林火車站前，發現有名穿著白衣服的長髮女子，手提2袋物品低著頭，並在路口走走停停，而女子停住站立時，猶如「石化般」動也不動，女子大半夜的行為舉止，特別讓人注意；上傳這段影片的原PO也表示，有走過去觀察這位女子，且發現女子的眼睛是睜開的。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「他是不是低血糖？前幾天看到新聞有一個男生用餐吃到一半突然石化」、「走路有點累我先睡一下」、「我一直覺得妳鏡頭轉回來的時候他會出現在你面前」、「我前幾天在員林車站大廳也有看到她！一模一樣」、「不要在馬路上掛機欸」、「好像血糖過低就會靜止不動，新聞上有發生過，沒人幫她叫救護車嗎」。

對此，警方經初步調查表示，女子家屬回應女子都會帶2大袋行李出門，如果走累了就會站在路上休息，由於女子停留在路上未影響人車通行，也無脫序行為，警方也尚未接獲報案，因此，女子未涉及《道路交通管理處罰條例》及《社維法》。