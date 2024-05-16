冠軍電競選手出身的人氣網紅Toyz（劉偉健）因2022年販毒被判刑4年2個月定讞，昨（15）日晚間他還特地開直播與粉絲們道別，今（16）日正式入獄服刑。沒想到在Toyz遭關押沒多久，他的社群都更新貼文「珍重再見」，感激粉絲的支持決定請全台灣人喝飲料，直到他恢復自由；有網友嚇到為何他還能發文，而Toyz已公開表示社群會由女友篠崎泫代為管理。

Toyz在昨晚直播時，就透露要請全台灣人喝飲料，喜歡他的人只要想他了就能去喝，而希望討厭他的人，喝了飲料就算是「與他和解」；Toyz依照執行通知今日上午9時50分步入地檢署，下午1時搭乘囚車到台中監獄服刑，編號為3469。

不過，在Toyz入獄後幾個小時，他的臉書和Instagram都有更新動態，寫著「珍重再見，各位保重。我請你喝一杯」，並感謝粉絲和網友這10多年來的陪伴，不管好壞都感謝大家陪他走過；因此Toyz想要藉由請全台灣人喝一杯手搖飲料，回饋給這片土地上的每個人，只要按照步驟就能到全台灣「拾汣茶屋」兌換指定飲品，他昨晚在直播上也說過，時間持續到他畢業（出獄）。

有一些網友嚇到為何Toyz入獄還能使用網路發文，好奇「現在關一關都能出來發文？」、「坐牢也不忘搏版面，流量鬼才」；但有許多粉絲都替Toyz發聲，表示他昨晚直播已說篠崎泫會替他管理社群帳號，會持續更新，一點問題都沒有。

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