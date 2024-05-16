國立台灣文學館吉祥物「阿龍」抄襲大陸畫師「Nora Qu」的作品「嗷嗚龍寶_AoWu」，卻反咬對方才是抄襲遭打臉，引發軒然大波。廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」老闆黃勝宏16日早上發文稱創作的同事承受莫大壓力，每晚都躲在家裡哭，如今也緊急刪文。

黃勝宏16日發文稱手上證據成為鬥爭工具，對錯已經不重要，真的也會被說成假的，至於為何不公開帳號，則是帳號為私人，有隱私權，也沒權力要求。自己也必須保護20多歲，畢業沒多久的同事，因為此事都躲在家裡不敢出門上班，不敢面對人群，只好關帳號，每晚都躲起來哭，痛批網路霸凌太可怕，因此要保護同事。

蹦世界老闆黃勝宏16日還在臉書發文稱「阿龍」創作者遭網路霸凌，每天都不敢出門，躲在家裡哭，遭網友罵翻，現已刪文。(圖／取自臉書)

黃勝宏話鋒一轉，稱台灣政治立場顏色分明，只問政治不問對錯，太多網軍攻擊自己，若能關注自己其他發文，就會發現自己多愛台灣，更對大陸畫師喊話「在此事之前不認識您，我同事也沒看過您的創作，我的確有2019年創作證明，遺憾我們因為這樣認識，希望哪天彼此發現是平行創作時，還能繼續打招呼成為朋友」。

文章發布後慘遭網友公幹炎上：「他X是在情勒什麼」、「抄襲就抄襲，還平行創作咧」、「抄襲者喊害怕是哪招」、「有夠噁心的文章」、「意思就是說我抄襲的都網軍啦」、「5天前帶頭說自己被抄襲，霸凌大陸畫師的就是他啊」。